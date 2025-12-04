Personería jurídica del Pacto Histórico: dicen que soluciones para coaliciones electorales

El Pacto Histórico de Colombia ha logrado un avance significativo en su consolidación política tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inscribir la fusión de sus movimientos, otorgándoles la ¿personería jurídica. Gabriel Becerra, representante a la Cámara y miembro del Comité político del Pacto Histórico, celebró la noticia, no solo como un logro de la coalición, sino como un beneficio para la democracia colombiana. Becerra destacó que esta organización permite superar la "tragedia global de la política asumida simplemente de las aspiraciones individuales" al organizar mejor las corrientes y tendencias políticas en estructuras que representan afinidades ideológicas.



Obtención de la personería jurídica

La decisión inicial del CNE reconoció la fusión de tres partidos y movimientos: la Unión Patriótica (UP), y el Polo Democrático Alternativo. Esta personería jurídica ha sido recibida con beneplácito, ya que facilita considerablemente los trámites electorales y resuelve potenciales inconvenientes mayores que se habrían presentado de no haberla obtenido.

Becerra explicó que la obtención de esta figura jurídica es una de las "buenas noticias", pues elimina obstáculos para la inscripción de listas. La personería jurídica es vista como una decisión favorable para la democracia, permitiendo la participación de la "primera fuerza política del país".



Progresistas y Colombia Humana

Aunque la personería jurídica ya fue aprobada, la integración de dos fuerzas clave en la coalición sigue en curso: Progresistas, liderado por la congresista Pizarro, y Colombia Humana, considerado la "columna vertebral del pacto histórico".

El representante Becerra indicó que Progresistas ya solicitó su fusión con el Pacto y esperaba que el CNE sesionara para aprobarla, lo que resultaría en cuatro personerías unidas. En cuanto a Colombia Humana, su situación es más compleja, pues debe resolver "aspectos del orden estatutario". Sin embargo, Becerra afirmó que la situación es superable y que tan pronto como se solucionen esos aspectos, podrán integrarse.

A pesar de que Colombia Humana podría no integrarse a tiempo para la inscripción de listas (cuyo plazo era inminente), Becerra aseguró que esto no será un obstáculo para presentar sus listas al Senado y a las Cámaras como Pacto Histórico, utilizando listas de coalición. En este escenario, utilizarían la personería del Pacto Histórico más la coalición con la personería de Colombia Humana.



Inscripción de listas

Un desafío clave que enfrentaba la coalición era la prohibición establecida en el artículo 262 de la Constitución Política, que restringe a siete departamentos la posibilidad de hacer coalición si se supera el 15% de los votos válidos en listas a la Cámara. Becerra confirmó que la obtención de la personería jurídica es fundamental para solventar este obstáculo.



Al recibir la personería jurídica del Pacto Histórico, los porcentajes previos de los partidos fusionados "serán cero," lo que facilita la inscripción de listas. Becerra enfatizó la necesidad de que la Registraduría y el CNE oficialicen los porcentajes para evitar futuras interpretaciones. Además, aunque la consulta interna es vinculante, Becerra aseguró que jurídicamente existen soluciones, incluso si algunos partidos no pudieran inscribirse, lo cual no irrespetaría los resultados de la consulta.

Escuche aquí la entrevista: