CNE reconoció personería del Pacto Histórico sin Colombia Humana y Progresistas

El partido que busca ser la unión de todas las fuerzas de izquierda ya tiene vida jurídica. En la mañana de este miércoles 3 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Partido Pacto Histórico, surgido de la fusión de los partidos de izquierda Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

Con la inscripción de la personería jurídica del Pacto Histórico en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, el nuevo movimiento de izquierda podrá postular candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso; y también se habría superado el condicionamiento establecido por la Sala Plena del CNE de la culminación de los procesos sancionatorios de los partidos que se van a fusionar.

Bandera Colombia y CNE. Foto: CNE.

En la fusión quedaron por fuera los partidos Colombia Humana y Progresistas al no haber cumplido los requisitos legales previos a la decisión adoptada. Sin embargo, estas dos colectividades ya hicieron la solicitud de ser incluidos y podrían participar en una coalición con la nueva fuerza política para las elecciones del 8 de marzo de 2026.

En el registro también se acuerda la designación de una Coordinación Nacional Provisional del Partido Político de 15 integrantes con sus respectivos suplentes mientras se lleva a cabo la primera convención del partido.