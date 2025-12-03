En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / CNE reconoció personería del Pacto Histórico sin Colombia Humana y Progresistas

CNE reconoció personería del Pacto Histórico sin Colombia Humana y Progresistas

En la fusión quedan por fuera los partidos Colombia Humana y Progresistas, quienes ya presentaron la solicitud de ser incluidos en el proceso de constitución del gran partido de izquierda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad