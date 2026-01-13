En vivo
Opinión  / Peleas del presidente Petro comenzando año buscan impulsar a sus candidatos en elecciones de 2026

Peleas del presidente Petro comenzando año buscan impulsar a sus candidatos en elecciones de 2026

El presidente hace una advertencia diciendo que las empresas que indexen los precios al porcentaje de salario mínimo, es decir al 23,78%, “están especulando y deben ser multadas”. En un mensaje previo, le había pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio que actuara en ese sentido, lo cual demuestra que el jefe de Estado evidentemente está preocupado por los posibles efectos inflacionarios del aumento del mínimo.

