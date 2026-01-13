Peleas del presidente Petro comenzando año buscan impulsar a sus candidatos en elecciones de 2026

El presidente Gustavo Petro comienza este año en modo campaña, buscando impulsar a sus candidatos al Congreso y, sobre todo, intentando impulsar la continuidad de su proyecto a partir del 7 de agosto de 2026.

Esta madrugada, Petro convocó a sus seguidores a las calles, enfiló baterías contra lo que él llama “oligarquía” y oligopolios, asegurando que buscarán tumbar vía judicial, el decreto con el que incrementó el salario mínimo en 23,78%, negando que vaya a causar inflación y anunciando que su gobierno presentará ante el próximo Congreso o ante una eventual Asamblea Constituyente, un proyecto para que el salario mínimo vital sea ley de la República.

El presidente hace una advertencia diciendo que las empresas que indexen los precios al porcentaje de salario mínimo, es decir al 23,78%, “están especulando y deben ser multadas”. En un mensaje previo, le había pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio que actuara en ese sentido, lo cual demuestra que el jefe de Estado evidentemente está preocupado por los posibles efectos inflacionarios del aumento del mínimo.

El presidente Petro también inició pelea en las últimas horas en contra de la alcaldía de Bogotá, por su decisión de aumentar el pasaje de Transmilenio a $3.550, reposteando un comunicado del Ministerio de Transporte en el que asegura que el incremento del salario mínimo vital decretado por el gobierno nacional, “no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de $350 en la tarifa de Transmilenio”.



La otra pelea del presidente fue con el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, por cuenta de la decisión que había tomado el ministerio de Justicia y que luego tuvo que echar para atrás, de trasladar a dos de los más peligrosos delincuentes cabecillas de bandas criminales, Digno Palomino y alias Castor, a la cárcel El Bosque de la capital del Atlántico, la cual había sido criticada por muchos sectores del Caribe ante el riesgo de que dispararan los delitos y presionaran a los atlanticenses de cara a las elecciones de 2026.

Con quien por ahora tiene la pelea en pausa el presidente Petro es con Donald Trump, tras la llamada que sostuvieron el pasado miércoles, a la expectativa del encuentro que sostendrán la primera semana de febrero en la Casa Blanca. A propósito, esta semana la Canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos para ultimar los detalles de ese encuentro, clave para buscar el desescalamiento de la crisis diplomática entre los dos países.