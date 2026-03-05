"Grupos narcoterroristas están empeñados en volver a poner un bomba en Cali": Alcalde Eder

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió que la amenaza terrorista en contra de la ciudad no se ha podido superar, debido a lo múltiples intentos de ataque que en los últimos días la Fuerza Pública ha frustrado en el área metropolitana.

El hecho más reciente ocurrió en el barrio El Diamante, al oriente de Cali, donde un hombre de 20 años fue detenido por la Policía, al sorprenderlo con un artefacto explosivo improvisado, que al parecer iba a lanzar a la patrulla que vigila ese sector.

Hay que señalar que este es el cuarto ataque frustrado en el año, pues semanas atrás tres mujeres fueron detenidas por movilizar pentolita en la Terminal de Transporte, así como la interceptación de una motocicleta y un vehículo particular que movilizaban explosivos.

"Hemos evidenciado que los grupos narcoterroristas están empeñados otra vez con querer poner una bomba en Cali y hemos logrado frustrar varios ataques. Ayer fue detectado el terrorista y lo pudimos frustrar, pero seguimos trabajando en eso. Les recuerdo a la ciudadanía que si tienen información, damos hasta 100 millones de recompensa", señaló el alcalde Eder.



La alerta de las autoridades ante la amenaza terrorista se incrementa en el marco de las elecciones al Congreso de este domingo, sin embargo, se confirmó un despliegue especial tanto de Policía como del Ejército para velar por la seguridad en esta jornada. Además de la vigilancia en los puestos de votación, también se contará con presencia de la Fuerza Pública en corredores importantes como la vía Panamericana.