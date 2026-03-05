“Nos van a tumbar la consulta”: la llamada de Roy a Héctor Pineda para participar en la consulta

El precandidato presidencial Héctor Pineda reveló detalles de la llamada que recibió de Roy Barreras para invitarlo a participar en la consulta del llamado Frente por la Vida.

Según relató, el contacto ocurrió cuando él no estaba activo en política y se dedicaba principalmente a la escritura. Pineda aseguró que la invitación llegó directamente desde el Partido de los Trabajadores y del propio Barreras, en medio de preocupaciones sobre el futuro del mecanismo de consulta.

“El Partido de los Trabajadores y Roy Barrera me dice: ‘Tico, nos van a tumbar la derecha la consulta’”, afirmó.



Una invitación “desde la banca”

Pineda explicó que su llegada al proceso político no fue resultado de una campaña previa, sino de una convocatoria para que se sumara al proyecto político del Frente por la Vida.

“Yo les dije: yo estoy aquí y estoy porque me llamaron a jugar desde la banca. Yo sí estaba en la banca, yo no estaba haciendo política, estaba escribiendo”, señaló.



El aspirante agregó que durante los últimos años se ha dedicado a la literatura y recordó que obtuvo el premio nacional de cuentos del Instituto Caro y Cuervo, institución cultural del país.



Las tensiones por los avales

En su intervención, Pineda también mencionó las disputas internas que se presentaron alrededor de los avales partidistas dentro del proceso.

Según explicó, el Partido de los Trabajadores de Colombia (PTC) terminó respaldando a Roy Barreras, situación que derivó en una confrontación con Clara López, quien inicialmente era considerada como la candidata de ese partido para la consulta.

De acuerdo con su versión, esa disputa llevó a que López se apartara del proceso.

Pineda añadió que posteriormente el movimiento MAIS también habría respaldado a Barreras, y sostuvo que el PTC “no es ajeno al proceso del Frente por la Vida”.



Cuestionamientos sobre la corrupción

Durante su intervención, el aspirante también abordó el tema de la corrupción en la política colombiana. Aseguró que uno de los principales problemas del país es la impunidad frente a este tipo de conductas.

“La corrupción en este país sucede porque hay impunidad”, afirmó.

Pineda también lanzó cuestionamientos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a quien invitó a comparecer públicamente con funcionarios de su administración.

“Daniel Quintero, si tú no eres corrupto, te espero aquí con tus funcionarios para que digas la verdad”, expresó.