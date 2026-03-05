Antioquia se raja en homicidios: van 39 casos más que en 2025 y en promedio cada día ocurren 4.5

Sigue generando preocupación en Antioquia el delito del homicidio, pues cada día en promedio se registran 4.5, lo que hace que hasta ahora se acumulen 300, 39 casos más que el año anterior a la misma fecha.

En las últimas horas, de hecho, el presidente Gustavo Petro anunció que la reducción en la tasa de homicidios, junto con cuántas capturas se hicieron contra delincuentes que compran votos, serán aspectos a tener en cuenta para los próximos ascensos de los comandantes regionales de policía.

Ante el pronunciamiento, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, manifestó que el departamento va perdiendo en materia de estas cifras, en especial, por las disputas de los grupos armados.

"Antioquia pierde el homicidio. El homicidio en el departamento está totalmente desfasado, y ese desfase, precisamente la gran mayoría se da por el enfrentamiento permanente que hay entre estructuras delincuenciales dedicadas a la captación de rentas ilegales", señaló.



Al preocupante panorama se suma la alerta en Antioquia por homicidios múltiples, que ya han cobrado la vida de 19 personas en menos de dos meses. En lo corrido del año se han reportado seis hechos violentos masivos contra un solo caso que se había registrado el año pasado, siendo el último caso el registrado en el Nordeste con el asesinato de tres miembros de una misma familia tras la descarga de explosivos por parte de un dron.

Las alarmantes cifras dejan en evidencia que van cinco triples homicidios en municipios como Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, mientras que la primera masacre fue en los límites entre Amalfi y Remedios en donde fueron asesinadas cuatro personas a inicios del mes de enero.