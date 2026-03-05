Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 5 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día sigue posicionándose como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Este juego, operado por Apuestas La Caribeña, se ha ganado la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia de sus sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales, lo que permite verificar en pocos minutos si la suerte estuvo de su lado.



Número ganador del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 5 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza en un horario fijo que facilita a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación.



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez termina el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después a través de los canales oficiales. Esta rapidez en la difusión ha sido uno de los factores que fortalecen la credibilidad del juego entre los participantes.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las características del Caribeña Día es que ofrece varias formas de apostar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, que dependen del nivel de precisión de la apuesta y del valor jugado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro de los atractivos de este sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango hace posible que tanto apostadores ocasionales como jugadores frecuentes puedan participar sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado para reclamar su premio. Para hacerlo, deben presentar algunos documentos básicos.

Documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se solicita certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

De esta manera, el Caribeña Día mantiene un proceso claro tanto para participar como para reclamar premios, lo que contribuye a fortalecer la confianza de quienes prueban su suerte en este popular juego de chance en Colombia.