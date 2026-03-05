Capturado en Antioquia alias 'Lalo', cabecilla del narcotráfico en Colombia y Perú

Un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, la Policía Peruana y las Fiscalías de ambos países, permitió en las últimas horas hacer efectiva la reactivación de un orden de extradición mediante Circular Roja de Interpol contra Juan Camilo Muñoz Rodríguez, conocido con los alias de “Lalo” o “Pastuso”.

El procedimiento se llevó a cabo por patrullas de vigilancia de la estación de Policía del municipio de Sabaneta, Sur del Valle de Aburrá, y de acuerdo con la investigación preliminar, este narcotraficante, empleaba la modalidad de contaminación de contenedores a través del terminal marítimo del Callao, en Perú,

Además, las autoridades conocieron que se encontraba en Colombia consolidando alianzas para el tráfico internacional de estupefacientes con emisarios de Turquía y Dinamarca. También participó de algunos encuentros con integrantes del Clan del Golfo en el Urabá Antioqueño para coordinar el envío de droga hacia Centroamérica, con destino final en los Estados Unidos.

Henry Bello Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. "La captura de Juan Camilo Muñoz, alias “Lalo”, por el delito de tráfico ilícito de drogas, en un trabajo conjunto de cooperación internacional entre la República de Colombia y la República de Perú, se logra la expedición de la circular roja por Interpol.”



Alias “Lalo” es un narcotraficante colombiano que delinquía en Perú, y está vinculado con redes de narcotráfico europeas y peruanas, encargado del abastecimiento de clorhidrato de cocaína desde puertos peruanos hacia Norteamérica y Europa. En 2015 hizo parte de una organización criminal vinculada con cargamentos de cocaína enviados hacia Europa.

De acuerdo con las autoridades, su trayectoria criminal asciende a los 12 años, y está vinculado con la coordinación delictiva en Panamá, Perú y Brasil desde el año 2012. Además, en el mes de abril de ese mismo año, su nombre hizo parte de la lista de los criminales más buscados del Ministerio del Interior del Perú,

Muñoz Rodríguez fue dejado a disposición de la autoridad competente para que se adelanten los trámites correspondientes de extradición hacia territorio Peruano, donde deberá responder por los delitos que le atribuyen las autoridades judiciales de ese país.