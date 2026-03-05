En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturado en Antioquia alias 'Lalo', cabecilla del narcotráfico en Colombia y Perú

Capturado en Antioquia alias 'Lalo', cabecilla del narcotráfico en Colombia y Perú

La aprehensión de este sujetó se dio mediante la reactivación de una circular roja de Interpol que estaba a su nombre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad