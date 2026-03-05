Tensión Trump con España: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 5 de marzo de 2026:
- José Antonio Sanahuja, internacionalista, habló de qué significa que Donald Trump corte todos los lazos comerciales con España.
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió sobre el inicio de la construcción del nuevo estadio El Campín.
- Los precandidatos de la Consulta Frente por la Vida conversaron los principales temas que interesan a los electores de cara a las elecciones del 8 de marzo. Participaron: Martha Viviana Bernal, Hector Pineda y Edison Lucio Torres.
