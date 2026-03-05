A pie llegó Ejército a zona rural de Segovia donde dron con explosivos cobró la vida de 3 personas

A pie llegó el Ejército a zona rural donde se encuentran personas desplazadas tras recientes hechos violentos que cobraron la vida de tres personas de una misma familia en zona rural del municipio de Segovia. Cifra de víctimas asciende a 270-

Persiste el drama humanitario en el municipio de Segovia tras la caída de un dron con explosivos en una vivienda de la vereda Jaguas que provocó la muerte de una mujer y dos de sus hijos que se encontraban en el lugar.

Presiones y posibles enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo también han producido un desplazamiento masivo de habitantes de esta zona que se refugian en la vereda Arenales.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que el más reciente reporte arrojó un total de 270 personas, pertenecientes a 125 familias, afectadas por esta situación.



No obstante, uno de los asuntos que sigue generando mayor preocupación es la llegada de la fuerza pública en la zona, la cual, según el funcionario, solo se dio hasta este miércoles, pues las tropas del Ejército se están movilizando a pie.

“Venimos requiriéndolo, uno entiende que ellos necesitan, pues para los desplazamientos medidas de seguridad porque lo hacen a pie, pero sí, mucha demora para llegar a proteger la población civil”, aseguró.

Martínez expresó que hasta ahora no se conoce con certeza las razones que han llevado al Ejército Nacional para definir estrategias de movilidad en el territorio que pueden tomar mucho más tiempo, pero en el contexto de riesgo inminente que corre la población civil en esta zona del Nordeste del departamento.

Publicidad

En la región se vive una constante zozobra por las disputas territoriales entre grupos armados, principalmente por la incursión sostenida que desde hace varios meses está llevando a cabo el Clan del Golfo en zonas con presencia histórica de las disidencias de las Farc y el ELN.