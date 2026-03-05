En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A pie llegó Ejército a zona rural de Segovia donde dron con explosivos cobró la vida de 3 personas

A pie llegó Ejército a zona rural de Segovia donde dron con explosivos cobró la vida de 3 personas

El más reciente reporte arrojó un total de 270 personas, pertenecientes a 125 familias, afectadas por esta situación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad