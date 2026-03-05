En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Cultura  / ¿Quién era el almirante Padilla? Están grabando película de su vida y Petro actuará

¿Quién era el almirante Padilla? Están grabando película de su vida y Petro actuará

La apuesta del gobierno cuenta además con la participación del reconocido actor estadounidense Cuba Gooding Junior, quien interpretará a Padilla, a pesar de no hablar español.

