¿Quién era el almirante Padilla? Están grabando película de su vida y Petro actuará

El anuncio de una nueva producción cinematográfica ha generado polémica en Colombia, busca rescatar la figura de una de las figuras de la independencia: el almirante José Prudencio Padilla. Lo que ha generado un interés inusitado es la participación activa del presidente Gustavo Petro, quien actuará en la película.

La apuesta del gobierno cuenta además con la participación del reconocido actor estadounidense Cuba Gooding Junior, quien interpretará a Padilla, a pesar de no hablar español.

Presidente Petro actúa en película que contrató sobre el almirante Padilla. Foto: Presidencia y suministrada

El "Nelson colombiano" y su origen guajiro

Para entender la relevancia de esta cinta, es necesario remontarse a la historia de este "benemérito patriota". De acuerdo con el profesor Edison Hernández, miembro de la Academia de Historia de la Guajira y experto en el tema y quien habló para Mañanas Blu, Padilla fue un hombre de una valentía inenarrable y coraje asombroso. Nacido en Riohacha, su trayectoria militar fue brillante; incluso llegó a combatir en la célebre batalla de Trafalgar mientras estaba enrolado en la Real Armada Española.

Su papel fue tan determinante para la libertad de la Gran Colombia que el propio Simón Bolívar lo llegó a llamar el "Nelson colombiano", comparándolo con el famoso almirante inglés. Padilla representó el ímpetu de un pueblo y acumuló triunfos desde Trafalgar hasta Maracaibo, dejando una "estela luminosa" en la historia naval del país.



La intriga y la envidia

A pesar de sus glorias, la vida de Padilla terminó de forma sombría en Bogotá. Fue ejecutado tras ser vinculado injustamente con la conspiración contra la vida de Bolívar en octubre de 1828. No obstante, el profesor Hernández plantea una visión que desafía la narrativa tradicional: asegura que la muerte de Padilla no fue responsabilidad directa de la voluntad de Bolívar, sino fruto de la envidia y las intrigas de los generales venezolanos Mariano Montilla y Rafael Urdaneta.



"Las pasiones políticas de la época urdieron a su alrededor una trama de injusticias", afirma el historiador, quien sostiene que fueron estos oficiales quienes, cegados por los celos ante la popularidad de Padilla (quien era senador y gozaba de gran aprecio popular), lo condujeron al "cadalso público".

Escuche aquí la entrevista: