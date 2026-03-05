Polémica foto: presidente Petro actuará en película que contrató sobre el almirante Padilla

En la mañana de este jueves se conocieron los primeros detalles y la primera imagen del rodaje de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, financiada con recursos del Estado colombiano por un valor cercano a los 4 millones de dólares, equivalentes a casi 16.000 millones de pesos. La información fue publicada en el SECOP, la plataforma oficial de contratación estatal.

El proyecto cinematográfico busca narrar la vida de Padilla, un estratega naval afrodescendiente que lideró la victoria de la Armada de la Gran Colombia en la batalla de Maracaibo en 1823. La propuesta está siendo desarrollada por la productora colombiana Valencia Producciones, con el apoyo de RTVC, que aportó 8.104 millones de pesos, mientras que el resto de los recursos provendrían del FUTIC, el fondo de fomento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El rodaje comenzó en febrero y se espera que la película esté editada y lista para mediados de este año. La dirección está a cargo de Axel Mauricio Navas Talero y Andrés Arturo Valencia Acano, mientras que el guion fue escrito por Navas Talero, Henry Pérez Ballén, Luz Adriana Morales Zapata y Conchita Ruiz López de Mesa.

Según los documentos del contrato, se subraya la participación de talento colombiano tanto en la escritura como en la dirección, requisito para acceder a los recursos del FUTIC.



Esta es la foto del presidente en el rodaje de la película

La foto del presidente en el rodaje de la película. Foto: Suministrada

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., reconocido por su papel en Jerry Maguire, como protagonista en el papel del almirante Padilla.

Dado que Gooding Jr. no habla español, se prevé que la película se grabe principalmente en inglés. El contrato detalla que el actor principal recibirá un presupuesto de 2.239 millones de pesos, mientras que los actores de reparto suman 116 millones y otros roles secundarios alcanzan 2.480 millones de pesos.

Publicidad

Entre las imágenes difundidas figura una fotografía en la que aparece el presidente Gustavo Petro, vestido con uniforme militar de época, lo que confirma su participación en la película en un papel que aún no ha sido precisado. Aunque no se ha detallado el alcance de su actuación ni el tiempo que estará en pantalla, la inclusión del mandatario en la producción ha generado atención nacional.

La película se centra en homenajear la figura histórica de Padilla, abordando su formación en la Armada española y su liderazgo en la independencia de la Gran Colombia. La producción también contempla la edición final y los efectos visuales como parte de su presupuesto global.