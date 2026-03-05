En vivo
Polémica foto: presidente Petro actuará en película que contrató sobre el almirante Padilla

Polémica foto: presidente Petro actuará en película que contrató sobre el almirante Padilla

El presidente Gustavo Petro participa en la película sobre el almirante Padilla, financiada con 16.000 millones de pesos y protagonizada por Cuba Gooding Jr.

Presidente Petro actuará en película que contrató sobre el almirante Padilla
Presidente Petro actúa en película que contrató sobre el almirante Padilla.
Foto: Presidencia y suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

