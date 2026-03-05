Registraduría niega fallas en plataformas tras denuncias de Unidiplo por elecciones en el exterior

El sindicato de funcionarios de la Cancillería, Unidiplo, denunció presuntas irregularidades en el desarrollo de las elecciones en el exterior. Según la organización, los funcionarios consulares estarían enfrentando una sobrecarga laboral con jornadas que, en algunos casos, alcanzan hasta 14 horas, además de dificultades relacionadas con las plataformas tecnológicas utilizadas para el proceso electoral.

De acuerdo con el sindicato, estas situaciones han generado presión adicional sobre el personal encargado de la logística electoral en los consulados. “Entre los problemas reportados se encuentran direcciones erróneas en la consulta de puestos de votación, fallas en el sistema de digitalización de formularios E-14 y errores en la plataforma de jurados de votación, lo que ha incrementado la carga organizativa y expuesto al personal consular a situaciones de tensión, insultos y señalamientos injustificados”, señaló Unidiplo.

Frente a estas denuncias, la Registraduría respondió que no se han presentado fallas en los sistemas tecnológicos dispuestos para los comicios en el exterior. La entidad explicó que, para la transmisión de la información electoral desde los consulados, se autorizaron dos mecanismos: uno a través de un chatbot y otro mediante procesos de escaneo de los formularios, herramientas que, según indicó, buscan facilitar el envío de los datos y agilizar el reporte de resultados.

Blu Radio conoció otra denuncia sobre el consulado de Atlanta en Colombia en donde no se abrieron las urnas en estas oficinas porque no tienen la capacidad para atender a los connacionales. Por esta razón, las mesas fueron trasladadas al centro comercial SantaFe ubicado a 20 minutos. Ciudadanos han cuestionado la poca información alrededor del punto de votación, mientras que la cónsul Andrea Rojas aseguró que la jornada si se ha podido realizar y que ya 1.000 personas han ejercido su derecho en este lugar.