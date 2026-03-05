En vivo
Registraduría niega fallas en plataformas tras denuncias de Unidiplo por elecciones en el exterior

Registraduría niega fallas en plataformas tras denuncias de Unidiplo por elecciones en el exterior

La entidad explicó que, para la transmisión de la información electoral desde los consulados, se autorizaron dos mecanismos: uno a través de un chatbot y otro mediante procesos de escaneo de los formularios.

