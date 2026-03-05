En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Derrumbe en ancianato deja 2 muertos y varios atrapados: revelan impactantes videos

Derrumbe en ancianato deja 2 muertos y varios atrapados: revelan impactantes videos

En horas de la madrugada de este jueves se presentó un grave derrumbe en un asilo de ancianos. Autoridades adelantan labores en la búsqueda de atrapados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad