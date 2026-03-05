Derrumbe en ancianato deja 2 muertos y varios atrapados: revelan impactantes videos

Un derrumbe de una residencia de ancianos dejó este jueves al menos dos personas muertas, mientras los bomberos trabajan en el rescate de otras 10 víctimas entre los escombros.

El colapso ocurrió en la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Según el Cuerpo de Bomberos de la región, 29 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del accidente, ocurrido en la madrugada alrededor de la 1:30 a. m. Tras escuchar el ruido del derrumbe, los vecinos acudieron a socorrer a las víctimas y llamaron a los bomberos.

Las causas del derrumbe no han sido informadas oficialmente, aunque en el momento del accidente no llovía en la zona, y la principal sospecha es que se debió a problemas estructurales del edificio.



Estos son los videos

🚨 Casa de repouso de idosos desaba e deixa 1 morto em BH; há soterrados



A casa de repouso fica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital mineira; bombeiros seguem buscas por soterrados pic.twitter.com/IqtnvJILgD — Metrópoles (@Metropoles) March 5, 2026

Se desconoce además el estado de las 10 víctimas que seguían sepultadas entre los restos de la estructura, una montaña de tierra, trozos de paredes y hierros. Imágenes divulgadas por el organismo muestran una gran casona completamente derrumbada y un fuerte despliegue de efectivos sacando a una persona con vida en una camilla, mientras vecinos aplauden.



Derrumbe en ancianato. Foto: Cuerpo de Bomberos de Mina Gerais

Según el último balance oficial, nueve personas lograron salir con ayuda de vecinos, entre ellas dos cuidadores y siete ancianos que estaban en una zona no afectada directamente. Además, los bomberos rescataron con vida a ocho personas. Entre los rescatados figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables, informaron los bomberos.

Más de 40 bomberos militares, con apoyo de perros, trabajan en las labores de rescate.

Publicidad

Según la Alcaldía de Belo Horizonte, el centro de atención a personas mayores contaba con autorización para funcionar, con licencia válida hasta 2030. El establecimiento también cuenta con licencia sanitaria vigente, y la última inspección realizada por el organismo de Vigilancia Sanitaria tuvo lugar en enero de este año.