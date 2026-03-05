En vivo
Santanderes

Policías de la escuela de Vélez reforzarán seguridad en Bucaramanga durante elecciones

Será un un grupo de 100 policías de la Escuela de Formación de Vélez, Santander, el que apoyará la vigilancia durante la jornada de elecciones este 8 de marzo.

