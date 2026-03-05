Policías de la escuela de Vélez reforzarán seguridad en Bucaramanga durante elecciones

La seguridad en Bucaramanga para la jornada electoral de este 8 de marzo contará con el refuerzo de más de 100 uniformados de la Policía Nacional provenientes de la Escuela de Formación de Vélez, quienes apoyarán las labores de vigilancia y control durante los comicios.

Así lo confirmó el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, al explicar que la administración municipal ya tiene listo el dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones y proteger el derecho al voto de los ciudadanos.

“Este domingo 8 de marzo, en elecciones parlamentarias, Congreso y consultas presidenciales, garantizamos la seguridad de los bumangueses”, afirmó.

Según indicó, el refuerzo de la Policía permitirá aumentar la presencia institucional en los puestos de votación, así como fortalecer los patrullajes preventivos en diferentes sectores de la ciudad y en los principales corredores viales.

El operativo también contará con el acompañamiento del Ejército Nacional, que apoyará las labores de control en la periferia de la ciudad y en los corregimientos, con el fin de mantener condiciones de orden público en estas zonas.



Además, las autoridades instalarán un centro de coordinación en Neomundo, desde donde se articulará el trabajo de las diferentes entidades encargadas de la seguridad y logística de la jornada electoral.

Pinto Frattali explicó que este despliegue es resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Policía y el Ejército, lo que permitirá fortalecer la vigilancia este domingo 8 de marzo.