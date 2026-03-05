En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Incautan más de $118 millones que serían usados para compra de votos: tenían propaganda política

Incautan más de $118 millones que serían usados para compra de votos: tenían propaganda política

Los operativos se registraron en carreteras de Tolima, Chocó y Sucre. En uno de los casos, el dinero era transportado por un hombre de 70 años que llevaba además propaganda política.

Publicidad

Publicidad

Publicidad