Incautan más de $118 millones que serían usados para compra de votos: tenían propaganda política

En medio de controles desplegados por la Policía en diferentes carreteras del país, las autoridades incautaron más de 118 millones de pesos en efectivo que eran movilizados en tres procedimientos distintos y que, según las primeras indagaciones, estarían relacionados con posibles maniobras de compra de votos de cara a las elecciones de este fin de semana.

Los casos se registraron en los departamentos de Tolima, Chocó y Sucre, donde los uniformados detectaron grandes sumas de dinero en efectivo transportadas por particulares durante operativos de registro y control.

El primer hecho se registró en la vía que comunica a Ibagué con Girardot, en el departamento del Tolima, donde los uniformados encontraron 70 millones de pesos en efectivo en poder de un hombre de 70 años. Durante la verificación, las autoridades también hallaron propaganda política, lo que despertó sospechas sobre el posible destino del dinero.

Aunque el caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, el adulto mayor no fue capturado debido a problemas de salud, según indicaron fuentes oficiales.



Un segundo procedimiento se llevó a cabo en la vía que conecta Quibdó con Condoto. En ese punto, los uniformados detuvieron a un ciudadano que transportaba 20 millones de pesos en efectivo sin justificar su procedencia ni el destino del dinero, por lo que fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.

El tercer caso ocurrió en el municipio de San Onofre, donde la Policía capturó a dos personas que llevaban más de 28 millones de pesos en efectivo. Las autoridades investigan si este dinero también estaría destinado a actividades de corrupción electoral, en medio de los controles que se adelantan en diferentes regiones del país.

Según el balance entregado por la Policía, en lo corrido de estos operativos ya se han incautado 1.760 millones de pesos en efectivo que estaban siendo movilizados por distintas vías del territorio nacional. Las autoridades indicaron que el dinero estaría presuntamente relacionado con la compra de votos, por lo que los casos quedaron en manos de los organismos de investigación para establecer su origen y destino final.