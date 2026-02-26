Mujer y sus dos hijos murieron tras caída de dron con explosivos en vivienda de Segovia, Antioquia

Confrontaciones entre grupos armados siguen generando zozobra en el Nordeste de Antioquia, en especial con la reciente utilización de artefactos como drones que ponen en riesgo a la fuerza pública y la población civil.

Este es el caso más reciente ocurrido en el municipio de Segovia, en la vereda Jaguas, donde un dron con explosivo cayó en una vivienda produciendo la muerte de tres de sus integrantes, una madre y sus dos hijos, que se encontraban en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como María Cecilia Silva Silva, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva.

En el mismo hecho resultó lesionado un hombre de 50 años de edad, quien presenta múltiples heridas y se encuentra en estado delicado.

"Todavía no se tiene la autoría del grupo criminal. Estamos mirando con Secretaría de Gobierno y la fuerza pública qué reportes tienen por parte de la comunidad", aseguró Hambler Patiño, personero de Segovia.

El representante del Ministerio Público en la localidad advirtió que el conflicto en la zona no es nuevo en medio del interés del Clan del Golfo por hacerse con el control territorial y la alianza entre disidencias de las Farc y el ELN por repeler la incursión.

"Por denuncias de la Personería, en su momento, creo que se pudo evitar que hubiera una masacre en esa zona, porque avisoramos de que tanto las disidencias como los elenos se unieron, que estaban en conflicto en su momento. El Ejército llegó por denuncias de la personería en su momento y tomó posesión allá", recordó.

Los cuerpos de las tres personas muertas serán trasladados a Medicina Legal en la ciudad de Medellín para iniciar las primeras investigaciones sobre el caso.