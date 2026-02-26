En vivo
Mujer y sus dos hijos murieron tras caída de dron con explosivos en vivienda de Segovia, Antioquia

Un tercer hombre resultó herido y fue trasladado al casco urbano para recibir atención médica.

