Tres soldados lesionados dejó ataque con dron en vereda Doradas Altas de Tarazá, Antioquia

Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública se registró en el Bajo Cauca antioqueño, esta vez, contra una unidad militar adscrita a la Brigada 11 del Ejército.



Sobre el ataque

En la vereda Doradas Altas de Tarazá, un dron desprendió un explosivo que afectó a un suboficial y dos soldados profesionales, según confirmó el Ejército a Blu Radio, generándole lesiones leves por las esquirlas en diferentes partes del cuerpo.

En el sitio, el enfermero de combate atendió a los heridos y les brindó los primeros auxilios, por lo que según las autoridades ya se encuentran a salvo y fuera de peligro, además de que no requirieron del traslado a Medellín para recibir atención médica especializada como ha ocurrido en otros casos.

Aunque de momento las autoridades investigan quién fue el grupo armado autor de este atentado, se conoce que en la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y el Eln, por lo que la indagación se centra en estas estructuras ilegales.



Antecedente con dron

Vale la pena mencionar que otro incidente con drones ocurrió en el mes de septiembre, cuando, según confirmó en su momento el secretario de Seguridad Luis Martínez, un helicóptero, en donde viajaba el gobernador Andrés Julián Rendón, tuvo que volar a una altitud menor por la presencia de algunos vehículos aéreos no tripulados, al parecer, pertenecientes al Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá'.

El hecho sucedió en la tarde de este 9 de septiembre, cuando el mandatario regresaba de un Consejo de Seguridad en Yarumal. Allí, y cuando estaban en el aire, fueron advertidos de la posible amenaza.

