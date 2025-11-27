En vivo
Tres soldados lesionados dejó ataque con dron en vereda Doradas Altas de Tarazá, Antioquia

Tres soldados lesionados dejó ataque con dron en vereda Doradas Altas de Tarazá, Antioquia

Las autoridades investigan qué grupo armado esta tras este atentado, pero de momento se conoce que en la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y el Eln.

