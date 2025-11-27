Un municipio cerca de Medellín estrenará su festival de hamburguesas inspiradas en el sabor local

El municipio de Cisneros, en el Nordeste antioqueño y a poco más de una hora de Medellín, estrenará un evento que mezcla tradición, creatividad culinaria y dinamización económica. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre se realizará la primera edición del Cisneros Burger Fest, una propuesta gastronómica que girará alrededor de un producto tan popular como versátil: la hamburguesa.

“Este evento tiene como finalidad resaltar los saberes, sabores y tradiciones del municipio de Cisneros a través de un producto que es tan comercial como lo es la hamburguesa”, explicó Sebastián Restrepo, coordinador de Turismo de Cisneros.



Siete participantes, hamburguesas exclusivas y narrativa local

La primera versión del festival reunirá siete establecimientos, cada uno con una hamburguesa creada exclusivamente para el certamen. Estas propuestas no hacen parte del menú habitual, pues deben cumplir un requisito clave: incorporar una narrativa del municipio, integrando ingredientes, historias o elementos que representen a Cisneros.

“Es un producto especial para la fecha, que no está en los menús comunes, y que debe contener una narrativa del municipio que resalte sus saberes y sabores, y que tenga elementos propios de nuestra identidad”, detalló Restrepo.

El proceso de evaluación combinará el criterio de chefs profesionales y el voto de la comunidad, que tendrá un 20 % de incidencia. La organización espera una alta participación tanto de habitantes como de visitantes.



Un festival para mover la economía local

Según Restrepo, el Cisneros Burger Fest nació como una estrategia de la Administración Municipal, a través de la Coordinación de Turismo, para impulsar el comercio y atraer viajeros.



“Es un evento dinamizador de la economía, tanto local como también con los visitantes”, añadió. El proyecto cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, la Concesión Vía del Nus, y la iniciativa Antioquia es Mágica.

Los organizadores esperan que esta primera edición se convierta en una vitrina para los emprendedores gastronómicos y en una nueva tradición del municipio.