Petro y Benedetti deberán retractarse por acusar a personero de Ocaña de colaborar con el ELN

El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti que en un término de 5 días rectifiquen sus acusaciones contra el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, a quien señalaron de colaborar con el ELN. Además, el alto tribunal le pidió a la UNP actualizar el estudio de riesgo de Bohórquez.

Está retractación de suma a la larga lista que ya tiene el presidente Petro, en este caso, el alto tribunal concluyó que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, realizaron señalamientos estigmatizantes en contra del personero sugerir que sus críticas al decreto de conmoción interior beneficiaban al ELN.

El Consejo de Estado aseguró que las afirmaciones hechas por el presidente en una alocución televisada —“¿a quién le trabajan?” y el trino de Benedetti, en el que calificó de “sospechoso de ayudar a la insurgencia” a quien cuestionara el decreto, fueron “imputaciones sin sustento fáctico”que afectaron la reputación del funcionario y lo expusieron a un riesgo mayor en una zona históricamente golpeada por la violencia armada.

Por ello, el alto tribunal le ordenó al presidente Petro rectificar públicamente en su siguiente alocución presidencial y al ministro Benedetti publicar un mensaje de rectificación en su cuenta de X, el cual deberá permanecer visible durante tres meses y etiquetar al personero.



Ahora, sobre la seguridad del personero Bohórquez, dice el Consejo de Estado que, aunque se han adoptado medidas, la UNP incumplió con la actualización oportuna del estudio de riesgo, pese a las amenazas y el contexto de seguridad que enfrenta Bohórquez en el Catatumbo.

Por ello, le ordenó concluir, en un plazo máximo de 20 días, una nueva evaluación técnica que determine si es necesario reforzar su esquema de protección.