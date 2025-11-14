Magistrada Lombana aclaró que dirigió el allanamiento a la casa de Armando Benedetti

Por medio de una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, explicó que ella dirigió el allanamiento a una de las propiedades del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Lagos del Caujaral, en medio de la investigación que adelanta ese despacho contra Benedetti.

Además, Lombana señaló que los policías que estuvieron presentes en el allanamiento en todo momento guardaron la compostura y acataron todas las instrucciones que impartió.

Y es que esta semana el poder ejecutivo y judicial estuvieron enfrentados a causa de la orden de la magistrada de la sala instrucción de la corte Suprema De Justicia, Cristina Lombana, de allanar una de las propiedades del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Lagos de Caujaral en Barranquilla, esto en el marco de la investigación que fue abierta en mayo del año pasado por la magistrada Lombana contra el ministro Benedetti y otras personas por tres delitos: enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir por haber presuntamente favorecido a cambio del pago de dineros a una empresa de propiedad del polémico empresario Euclides Torres.

Se conocen primeras fotos y videos del allanamiento de la casa de Armando Benedetti Foto: Blu Radio / X @AABenedetti

Ante las versiones del ministro Benedetti sobre una presunta extralimitación durante el allanamiento, Lombana realizó una importante aclaración:



"La presencia de personal femenino y masculino, Policía de infancia y adolescencia, en todo momento guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole, y que acataron en todo momento las instrucciones que impartí", añadió Lombana.

Por último, la magistrada agradeció al ministro de Defensa el acompañamiento por parte de la fuerza pública en medio del allanamiento.