Magistrada Lombana aclaró que dirigió el allanamiento a la casa de Armando Benedetti

Magistrada Lombana aclaró que dirigió el allanamiento a la casa de Armando Benedetti

La magistrada de la Sala de Instrucción en una misiva dirigida al mindefensa aclaró el rol que cumplió en el operativo y señaló que los miembros de la Policía que la acompañaron actuaron con compostura.

