Nueva despachada del ministro Benedetti contra magistrada Lombana por allanamiento de su casa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió nuevamente, con dureza y una serie de calificativos fuertes contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de un allanamiento a su residencia en Barranquilla. Benedetti, quien se refirió a la magistrada como "delincuente", "loca" y "demente", aseguró que la diligencia judicial de hoy se realizó sin la debida autorización y forma parte de una "persecución" en su contra.

En diálogo con Mañanas Blu, Armando Benedetti no solo descalificó a la magistrada, sino que la acusó directamente de cometer un delito judicial al realizar el allanamiento. El ministro argumentó que la Sala de Instrucción Penal previamente le había indicado a Lombana que no podía seguir investigando a Benedetti en temas de bienes o patrimonio, porque ya había sido recusada.

"Es una delincuente, porque es un prevaricar, porque ya no debe hacer eso," aseveró el ministro. Insistió que la magistrada, quien se encarga de recabar pruebas, no ha actuado de manera objetiva. Si la investigadora cree de antemano que él es culpable, la investigación se verá "fallida" y sus derechos se verán obstruidos, lo que le niega el "derecho a acceso a la justicia".



El allanamiento

El allanamiento, según la denuncia de Benedetti, se llevó a cabo con una gran cantidad de personal armado y la presencia inusual de la propia magistrada. El ministro narró los pormenores de la diligencia, insistiendo en que la Sala de Instrucción le había prohibido investigar su patrimonio.

Adicionalmente, el ministro acusó a la magistrada de violentar a su esposa: "fue grosera con mi esposa, la violentó, la amenazó de poner cárcel". Benedetti incluso señaló que la presencia de la magistrada en el operativo de allanamiento demuestra "lo obsesionada y lo loca que está". Sobre el resultado de la diligencia, el ministro fue enfático: "Lo del allanamiento de y le tengo noticia de última hora, no incautó nada".



Escuche aquí la entrevista: