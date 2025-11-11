Armando Benedetti irá a la CIDH a denunciar "persecución" de la magistrada Lombana en su contra

En la mañana de este martes se llevó a cabo un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana.

Ante esto, Benedetti aseguró que iría a la CIDH a denunciar una "persecución" en su contra por parte de la magistrada de la Sala de Instrucción, con quien tiene una pelea hace ya varios años por los procesos que tiene el jefe de la cartera política en la Corte Suprema de Justicia.

En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

“Me voy a ir a la Corte Interamericana de Derecho porque es obvio que yo no puedo acceder a la justicia. Ustedes dicen que soy importante, que soy ministro del Interior y yo no puedo acceder a la justicia. Hace tres años la denuncié y no me ha pasado nada”, señaló Benedetti

En la versión que entregó el jefe de la cartera política a los medios de comunicación, aseguró que, fueron 30 hombres los que entraron a su casa en Barranquilla y que el allanamiento estaría relacionado a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, tras el préstamo que le habría hecho el empresario Euclides Torres para un apartamento de 3.000 millones de pesos.



Benedetti hizo duras acusaciones e incluso llenó de insultos a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por este diligencia judicial.