Armando Benedetti irá a la CIDH a denunciar "persecución" de la magistrada Lombana en su contra

Armando Benedetti irá a la CIDH a denunciar "persecución" de la magistrada Lombana en su contra

Luego de la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, de un allanamiento a su casa, según él, ordenado por la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, aseguró que irá a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

