En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Allanan la casa del ministro el Interior, Armando Benedetti: denuncia “abuso de poder”

Allanan la casa del ministro el Interior, Armando Benedetti: denuncia “abuso de poder”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra la magistrada Cristina Lombana por ordenar la diligencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad