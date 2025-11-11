Allanan la casa del ministro el Interior, Armando Benedetti: denuncia “abuso de poder”

En la mañana de este martes se realiza un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana, a quien señaló de tener una “obsesión” en su contra y de adelantar investigaciones sin competencia.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, escribió Benedetti en X.

En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente 'magistrada' Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

El ministro aseguró que la magistrada Lombana ha sido recusada en dos ocasiones por presunto interés en incriminarlo y afirmó que, aun así, continúa impulsando diligencias en su contra. “Ella no me investiga, explora en el planeta tierra a ver si cometí un delito. Está enferma y obsesionada conmigo”, agregó.

Benedetti, quien desde hace varios años se ha referido con descalificativos a la magistrada, destaca en su mensaje que ya en el pasado se ha ordenado investigaciones financieras a cerca de 50 de sus familiares, incluyendo menores de edad y parientes lejanos, sin tener —según él— las facultades para hacerlo. “Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, denunció.



El ministro pidió la intervención del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach y anunció que acudirá a instancias internacionales. “Señor procurador, ¿cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder. Le pido a los medios le hagan seguimiento a ese allanamiento y a este proceso”, señaló el jefe de la cartera política.

Hasta el momento, no se ha conocido si la vivienda allanada es la de Puerto Colombia.