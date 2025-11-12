En vivo
“Me dejé llevar por la ira”: Benedetti se disculpa por llamar ‘loca’ a magistrada Lombana

El pronunciamiento llega luego de que múltiples sectores, como la Defensoría del Pueblo, las altas cortes, organizaciones del sector justicia, pidieran respeto por parte del ministro a la magistrada y a la separación de poderes.

