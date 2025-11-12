“Me dejé llevar por la ira”: Benedetti se disculpa por llamar ‘loca’ a magistrada Lombana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció el error que cometió al insultar a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia y por ello, le ofreció excusas.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, escribió el funcionario en su red social X.

El pronunciamiento llega luego de que múltiples sectores, como la Defensoría del Pueblo, las altas cortes, organizaciones del sector justicia, pidieran respeto por parte del ministro a la magistrada y a la separación de poderes. También fueron varias las denuncias en contra de Benedetti.

La nueva tensión entre el Gobierno y las altas cortes, en la que el presidente Gustavo Petro salió a respaldar a su ministro, se dio luego de un allanamiento que la magistrada Cristina Lombana ordenara a una propiedad de Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico.



La diligencia desató el enojo del funcionario, quien a través de redes, entrevistas en medios de comunicación y declaraciones públicas arremetió contra la jurista que lo investiga por el caso de Fonade.

“La magistrada Lombana está completamente loca, demente, y además es una delincuente, está enferma, obsesionada conmigo”, fueron algunas de las declaraciones, las mismas que crecieron hasta calificarla de “hijueputa”.

Junto a estas palabras, el ministro denunció múltiples irregularidades durante el allanamiento contra su esposa y varios equipos móviles.

