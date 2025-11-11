Esta es la mansión de Armando Benedetti que fue allanada en Puerto Colombia, Atlántico

En la mañana de este martes, el ministro Armando Benedetti dio a conocer a través de su cuenta de X que fue allanada su vivienda por orden de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la investigación que le adelanta la magistrada Cristina Lombana.

De acuerdo con información que conoció Blu Radio, se trata de una operación realizada en la residencia que tiene en el club residencial Lagos del Caujaral, donde vive hace un par de meses, luego de mudarse junto con su esposa Adelina Guerrero y sus dos hijos.

Esta es la mansión de Benedetti que fue allanada en Puerto Colombia, Atlántico

La operación involucró el envío de un grupo de uniformados de la Policía, quienes llegaron en carros y motocicletas, los cuales se ubicaron en torno a la vivienda del ministro para ejecutar la orden.



En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

La situación, que generó molestias al ministro del Interior, también fue advertida por los vecinos del sector, quienes se enteraron a través de su publicación en X sobre lo que estaba sucediendo.

