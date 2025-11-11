En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Esta es la mansión de Armando Benedetti que fue allanada en Puerto Colombia, Atlántico

Esta es la mansión de Armando Benedetti que fue allanada en Puerto Colombia, Atlántico

La operación involucró el envío de un grupo de uniformados de la Policía, quienes llegaron en carros y motocicletas, los cuales se ubicaron en torno a la vivienda del ministro Armando Benedetti para ejecutar la orden.

Publicidad

Publicidad

Publicidad