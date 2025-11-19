Golpe a finanzas del ELN en Barrancabermeja: cinco capturados en operativo del Ejército

Un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía permitió la captura de cinco presuntos integrantes del ELN en la Comuna 1 de Barrancabermeja, Santander.

Según el reporte oficial, los detenidos harían parte de la comisión de finanzas del Frente Édgar Amílkar Grimaldos Barón, estructura señalada de sostener actividades criminales para financiar a este grupo armado.

Los capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de Lalo, Manuel, Eduardo, Alex y Gomelo. De acuerdo con la información entregada, estas personas estarían implicadas en la apropiación y comercialización ilegal de hidrocarburos en el Magdalena Medio, una de las principales economías ilícitas que afectan tanto a la región como a los activos estratégicos del país.

El Ejército confirmó la captura de cinco presuntos integrantes del ELN señalados de robar y comercializar hidrocarburos en el Magdalena Medio y sur de Bolívar. El operativo se desarrolló en la comuna 1 de Barrancabermeja #MañanasBlu pic.twitter.com/odwVUoQBoC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 19, 2025

Durante la operación fueron incautados una pistola traumática con su proveedor y cartucho, cuatro radios de comunicación, varios teléfonos celulares y más de once millones de pesos en efectivo. Estos elementos, según las autoridades, serían utilizados para facilitar el transporte, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder por los delitos de receptación de hidrocarburos, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, y concierto para delinquir.

Publicidad

El Ejército destacó que este resultado representa un golpe contra las finanzas del ELN en el Magdalena Medio y contribuye a debilitar su capacidad logística.