Golpe a finanzas del ELN en Barrancabermeja: cinco capturados en operativo del Ejército

Golpe a finanzas del ELN en Barrancabermeja: cinco capturados en operativo del Ejército

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder por los delitos de receptación de hidrocarburos, apoderamiento de hidrocarburos y concierto para delinquir.

