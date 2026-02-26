Presidente Petro tiene prevista reunión con Delcy Rodríguez el próximo 14 de marzo

La Cancillería colombiana había confirmado que el presidente Gustavo Petro y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvieron una conversación telefónica en la que acordaron una visita oficial para afianzar relaciones en materia energética, de seguridad y cooperación en las fronteras.

Fuentes cercanas a la Casa de Nariño confirmaron que dicho encuentro está previsto para el próximo 14 de marzo en Cúcuta. Se haría en zona de frontera para dar un mensaje de cooperación de ambos países en esa región en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico.

Cabe mencionar que este encuentro fue precedido por la propuesta del presidente Gustavo Petro de buscar un diálogo tripartito. “Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, a ella la conozco desde el principio de todo esto (la crisis con Estados Unidos), la invité a Colombia, y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana y evitar que, como Colombia, pueda estallar en violencia", dijo en su momento.

Luego en la reunión del mandatario con Donald Trump se planteó que Colombia participe activamente de una recuperación económica en el vecino país a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros. En ese punto también se centraría el encuentro, además de otros temas económicos como la zona binacional creada entre ambos países.



La propuesta sobre Ecopetrol la explicó la canciller desde Washington, en entrevista con Blu Radio: “Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene restricciones y sanciones, fue cuando se planteó por parte de Trump que era necesario levantar restricciones y esperamos que en estos meses se logre esa solución y se puedan hacer los planes de trabajo porque hay que restablecer tubería y demás, quizás en un año eso sea una realidad”.