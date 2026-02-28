Crisis humanitaria en Segovia, Antioquia: crecen desplazados y familias de fallecidos sienten temor

El reciente ataque que acabó con la vida de una madre y sus dos hijos en zona rural del municipio de Segovia sigue aumentando la crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño luego de que se confirmara que ya son 270 personas correspondientes a 125 familias que han decidido desplazarse por el temor y la zozobra.

Habitantes de veredas como Arenales, Jaguas o San José del Pescado salieron corriendo de sus viviendas por miedo a que sufran el mismo destino de la familia, donde dos de sus integrantes eran líderes comunitarios: uno se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal y otro integraba el Comité de Conciliación.

Laura Tapias, familiar de las personas asesinadas, aseguró que fueron momentos de mucha angustia y de temor porque todo ocurrió mientras madre e hijos estaban en su vivienda. Esta situación que los ha llenado de tristeza, incluso, los obligó a salir del territorio por temor a nuevas acciones armadas.

"Estaban en su casa descansando y un momento a otro llegaron un don y les explotaron la casa. Y personas muy honestas, o sea, ellos no se metían con nadie, ellos, en su finquita que por sí era muy lejos de la sociedad, solo su finquita y sus animalitos", narró la mujer a Blu Radio.



Hay que recordar que versiones preliminares indican que el ataque habría sido perpetrado por el Frente 4 de las disidencias y que a pesar del anuncio de la llegada de refuerzo en el Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia aseguró que las autoridades no han hecho presencia en la zona, provocando incertidumbre entre las comunidades.

Sin embargo, no es la única preocupación que hay luego de lo ocurrido en Segovia, ya que Tapias aseguró que no saben de la salud del hombre de 50 años que resultó gravemente herido como indicó Gustavo Hernández, coordinador médico del Hospital San Juan de Dios.

"Ingresa un paciente con múltiples heridas en abdomen y ambos miembros inferiores. Fue estabilizado y, dada la gravedad de las heridas, fue remitido de forma inmediata a un hospital de la ciudad de Medellín", indicó.

A la espera de que se conozca el estado de salud de la cuarta persona involucrada en este ataque, autoridades locales aguardan para que la Fuerza Pública llegue con rapidez a esta zona del Nordeste antioqueño para poder llevarle tranquilidad a los 270 desplazados que hay luego del ataque con dron.

