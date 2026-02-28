En vivo
Antioquia  / Crisis humanitaria en Segovia, Antioquia: crecen desplazados y familias de fallecidos sienten temor

Crisis humanitaria en Segovia, Antioquia: crecen desplazados y familias de fallecidos sienten temor

Blu Radio habló con una de las familiares de las víctimas del ataque con explosivos y un dron, quienes siguen en incertidumbre de que puedan ocurrir nuevos hechos.

