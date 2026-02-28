En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Petro critica a Trump y dice que "se equivoca" por ataque a Irán: "Más niños muertos por misiles"

Petro critica a Trump y dice que "se equivoca" por ataque a Irán: "Más niños muertos por misiles"

Trump, anunció en la madrugada de este sábado en un mensaje a la nación que EE.UU. acaba de iniciar "grandes operaciones de combate" en Irán.

Petro critica a Trump por ataque a Irán
Petro critica a Trump por ataque a Irán
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad