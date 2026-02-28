En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Misterio por intoxicación masiva en colegio de Tona, Santander: 17 niños afectados

Misterio por intoxicación masiva en colegio de Tona, Santander: 17 niños afectados

La emergencia se registró en el Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe. Los menores fueron atendidos en centros médicos y dos debieron ser remitidos a Bucaramanga. Autoridades mantienen la investigación.

Niña intoxicada en Bogotá junto a una foto de la Fundación Santa Fe.
Dos niñas murieron a causa de esta intoxicación que aún las autoridades en Bogotá investigan.
Foto: de archivo, Freepik.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad