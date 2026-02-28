Misterio por intoxicación masiva en colegio de Tona, Santander: 17 niños afectados

Los padres de familia alertaron de la situación luego de recibir llamadas señalando que sus hijos registraban mareos y vómitos y que debían llegar con urgencia al centro de salud.

Olga Angarita, madre de una de las víctimas, afirmó: "Me llamó una compañera de la niña de 13 años, que ella estaba mareada, que no se podía sostener y que muchos compañeros estaban así, entonces llamé a una docente y me confirmó la situación y salimos corriendo; estábamos haciendo unas diligencias en Bucaramanga".

El viernes 27 de febrero, en el Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe, 17 estudiantes resultaron intoxicados durante la jornada escolar, lo que obligó a activar los protocolos de atención y evacuación. Según el comunicado entregado por el colegio, se desconoce qué originó la situación.

A través de un comunicado dirigido a los padres de familia, el rector del colegio confirmó la intoxicación de los menores y explicó que, hasta el momento, se desconoce la causa exacta que originó la evacuación del colegio. En el texto también se recomendó que, al llegar a sus hogares, los estudiantes se bañaran con abundante agua y jabón, cambiaran de ropa y se aseguraran de lavar cuidadosamente sus prendas.



Docentes y directivos han indicado que se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones, mientras que las autoridades de salud y educación trabajan conjuntamente para esclarecer el origen del incidente.

Según las autoridades educativas y de salud, los padres comenzaron a ser alertados por los mismos menores, quienes presentaron malestares relacionados con una posible intoxicación. De inmediato, docentes y directivos del plantel trasladaron a los alumnos al puesto de salud del municipio, donde fueron atendidos por personal médico.

Olga Angarita señaló que "la mayoría de los niños fueron dados de alta después de ser estabilizados; a varios, incluida a mi hija, les dio vómito, temblor en el cuerpo, se les subió la frecuencia cardíaca y la tenía en 175, le dolía el pecho para respirar y ni podían caminar. Le aplicaron un medicamento para la intoxicación llamado atropina; sin embargo, si se supiera con qué estaban fumigando, se hubiera podido tratar mejor. Dos menores, un niño y una niña que estaban convulsionando, fueron remitidos de urgencia a una clínica en Bucaramanga".

Por ahora, ni la Alcaldía ni el Cuerpo de Bomberos señalan si es verdad que estuviesen fumigando cerca o quién estaría realizando una fumigación en viviendas cercanas o terrenos al colegio. Se desconoce qué originó la intoxicación.