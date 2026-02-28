En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / ¿No puede dejar de pensar lo mismo? experta explica cómo frenar la rumiación mental

¿No puede dejar de pensar lo mismo? experta explica cómo frenar la rumiación mental

La sobrecarga de pensamientos, la ansiedad y el “darle vueltas” al pasado tendrían explicación cerebral. Una terapeuta propone claves prácticas para debilitar ese ciclo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad