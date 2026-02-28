EE. UU. e Israel atacan a Irán: Noticias de la Mañana, 28 de febrero de 2026

Este sábado, 28 de febrero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Tensión mundial tras ataques ordenados por Estados Unidos e Israel contra Irán durante la madrugada.

por Estados Unidos e Israel contra Irán durante la madrugada. Desde mañana 1 de marzo, la gasolina bajará 500 pesos por galón en todo el país.

por galón en todo el país. Este fin de semana finalizan las campañas para las elecciones legislativas del 8 de marzo.

para las elecciones legislativas del 8 de marzo. Habrá cierre de fronteras y ley seca desde las 6:00 p.m. del 7 de marzo hasta el lunes 9, por la jornada electoral.

del 7 de marzo hasta el lunes 9, por la jornada electoral. El Instituto Nacional de Salud confirmó tres casos de sarampión importados desde México.

Escuche el programa completo aquí: