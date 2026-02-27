En vivo
Santanderes / Otras estudiantes intoxicadas con clonazepam en San Gil; investigan presunto reto viral

Otras estudiantes intoxicadas con clonazepam en San Gil; investigan presunto reto viral

Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que otras cinco estudiantes resultaran intoxicadas con el mismo medicamento en la misma institución.

