En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Reconocida influencer perdió la vida misteriosamente mientras se sometía a tratamiento de fertilidad

Reconocida influencer perdió la vida misteriosamente mientras se sometía a tratamiento de fertilidad

La creadora de contenido habría perdido la vida luego de sufrir complicaciones mientras era sometida a un tratamiento de fecundación in vitro en Sao Paulo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad