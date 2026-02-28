¿Cómo elegir un buen televisor para ver el Mundial 2026? No siempre el mejor es el más grande

Publicidad
El conteo regresivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente en cada esquina, y es que el evento deportivo más grande del mundo mantiene a todos a la expectativa sobre lo que ocurrirá este año y quién se alzará como campeón.
Ante esto, como suele suceder, las personas buscan dónde ver los partidos del Mundial de la mejor manera. Muchos quieren una gran pantalla; otros prefieren priorizar la calidad de imagen, por lo que contar con buenas especificaciones se convierte en un detalle determinante.
Y es que el Mundial no es un evento común. Son partidos de alta velocidad, repeticiones al detalle y estadios repletos a la espera de cantar gol. Pero para que la experiencia se sienta real en casa, es necesario contar con tecnología adecuada.
Según las recomendaciones de tiendas como Alkomprar, hay cinco elementos clave que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un nuevo televisor:
En el mercado se encuentran televisores 4K desde alrededor de $1.250.000 hasta $2.000.000. Para quienes buscan mayor tamaño, mejor tasa de refresco o tecnologías avanzadas, los precios arrancan desde $2.500.000 en adelante.
De hecho, las gamas premium, que incorporan tecnologías como OLED o Mini LED, superan esos valores, pero ofrecen contrastes más profundos y colores más precisos.
Más allá del presupuesto, las marcas recomiendan pensar la compra como una inversión a mediano plazo. El televisor no solo será protagonista en la temporada mundialista, sino que también servirá para cine en casa, videojuegos y plataformas digitales.
El Mundial es uno de los eventos que más moviliza emociones en los hogares colombianos y, por eso, la tecnología juega un papel fundamental en cómo se vive esa experiencia. Hoy los televisores ofrecen niveles de definición, contraste y fluidez que transforman la manera de ver el fútbol. Desde nuestra compañía recomendamos pensar en una inversión inteligente y estratégica, ya que no se trata únicamente de adquirir una pantalla más grande, sino de elegir un equipo que responda a las dinámicas del hogar, que funcione para el torneo y que siga aportando valor en el día a día, ya sea para cine en casa, plataformas de streaming o videojuegos
