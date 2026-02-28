¿Cómo elegir un buen televisor para ver el Mundial 2026? No siempre el mejor es el más grande

El conteo regresivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente en cada esquina, y es que el evento deportivo más grande del mundo mantiene a todos a la expectativa sobre lo que ocurrirá este año y quién se alzará como campeón.

Ante esto, como suele suceder, las personas buscan dónde ver los partidos del Mundial de la mejor manera. Muchos quieren una gran pantalla; otros prefieren priorizar la calidad de imagen, por lo que contar con buenas especificaciones se convierte en un detalle determinante.

Y es que el Mundial no es un evento común. Son partidos de alta velocidad, repeticiones al detalle y estadios repletos a la espera de cantar gol. Pero para que la experiencia se sienta real en casa, es necesario contar con tecnología adecuada.



¿Cómo comprar un televisor en 2026? Clave para elegir el mejor

Según las recomendaciones de tiendas como Alkomprar, hay cinco elementos clave que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un nuevo televisor:



Resolución 4K Ultra HD: ofrece cuatro veces más detalle que el Full HD. Permite apreciar mejor los movimientos del balón, las tomas panorámicas y las repeticiones en cámara lenta. Hoy es el estándar recomendado para eventos deportivos.

ofrece cuatro veces más detalle que el Full HD. Permite apreciar mejor los movimientos del balón, las tomas panorámicas y las repeticiones en cámara lenta. Hoy es el estándar recomendado para eventos deportivos. Tamaño acorde al espacio: en salas medianas o grandes, modelos entre 55 y 65 pulgadas logran un equilibrio entre comodidad visual e inmersión. No se trata de comprar el más grande, sino el que mejor se adapte a la distancia de visualización.

en salas medianas o grandes, modelos entre 55 y 65 pulgadas logran un equilibrio entre comodidad visual e inmersión. No se trata de comprar el más grande, sino el que mejor se adapte a la distancia de visualización. Frecuencia de 120 Hz: clave para deportes. Reduce el efecto borroso en jugadas rápidas y mantiene la fluidez en cada contraataque o transición.

clave para deportes. Reduce el efecto borroso en jugadas rápidas y mantiene la fluidez en cada contraataque o transición. Conectividad completa: puertos HDMI 2.1, compatibilidad con plataformas de streaming y asistentes de voz garantizan que el televisor no quede limitado solo al torneo.

puertos HDMI 2.1, compatibilidad con plataformas de streaming y asistentes de voz garantizan que el televisor no quede limitado solo al torneo. Sonido envolvente o barra adicional: el ambiente del estadio, los cánticos y la narración ganan protagonismo cuando el audio acompaña la calidad de imagen.

Televisor de ultra mega definición Foto: ImgFX, referencia

¿Cuánto invertir en un televisor para el Mundial?

En el mercado se encuentran televisores 4K desde alrededor de $1.250.000 hasta $2.000.000. Para quienes buscan mayor tamaño, mejor tasa de refresco o tecnologías avanzadas, los precios arrancan desde $2.500.000 en adelante.



De hecho, las gamas premium, que incorporan tecnologías como OLED o Mini LED, superan esos valores, pero ofrecen contrastes más profundos y colores más precisos.

Más allá del presupuesto, las marcas recomiendan pensar la compra como una inversión a mediano plazo. El televisor no solo será protagonista en la temporada mundialista, sino que también servirá para cine en casa, videojuegos y plataformas digitales.

El Mundial es uno de los eventos que más moviliza emociones en los hogares colombianos y, por eso, la tecnología juega un papel fundamental en cómo se vive esa experiencia. Hoy los televisores ofrecen niveles de definición, contraste y fluidez que transforman la manera de ver el fútbol. Desde nuestra compañía recomendamos pensar en una inversión inteligente y estratégica, ya que no se trata únicamente de adquirir una pantalla más grande, sino de elegir un equipo que responda a las dinámicas del hogar, que funcione para el torneo y que siga aportando valor en el día a día, ya sea para cine en casa, plataformas de streaming o videojuegos Afirma Natalia Aguirre, directora de Mercadeo de Alkomprar.