Tras reunión con UNGRD, EPM insiste que Hidroituango no genera riesgos por incremento del río Cauca

Las lluvias que han caído sobre gran parte de Colombia han sido el escenario para que en varias ocasiones el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzara críticas al manejo de Hidroituango al punto, incluso, de responsabilizarlos de las inundaciones en diferentes regiones del país, no obstante, Empresas Públicas de Medellín salió nuevamente en defensa del proyecto.

En una reunión reciente en donde estuvieron representantes de EPM y la UNGRD se revisaron condiciones operativas, monitoreos y se le hizo un seguimiento al río Cauca, situaciones con las que se determinó que el megaproyecto no tiene niveles que representen condiciones de rebose.

El parte de tranquilidad para todas las comunidades aguas abajo de Hidroituango lo hizo el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jhon Maya, quien reiteró que hoy no hay condiciones de riesgo a pesar de las fuertes lluvias.

"Podemos garantizar que, en estos momentos, la situación del proyecto es estable. Es un proyecto que, en este momento, no genera ningún riesgo para las comunidades aguas abajo", señaló.



Mientras se hizo algunas advertencias a las comunidades en la zona de injerencia de Hidroituango a tener especial cuidado en esta época de más lluvias, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó las declaraciones de posibles irregularidades en el megaproyecto y aseguró que es momento de cuidar la represa que, aseguran, ha evitado muchas emergencias.

"A Petro le gusta destruir y llevarse por delante todo lo que funciona bien. Petro no nos quiere, pero además no solamente no nos quiere, sino que se nos atraviesa en todo. No podemos dejarnos. Y tenemos que defender que Hidroituango no solo representa la estabilidad energética del país", expuso.

Por último, tras la reunión de EPM y la UNGRD se acordó mantener esquemas de monitoreo permanente, garantizar márgenes de maniobra operativa ante posibles crecientes extraordinarias y activar oportunamente los planes de contingencia en caso de variaciones significativas en niveles y caudales.