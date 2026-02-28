En vivo
Oleada de suspensión de vuelos a Oriente Medio tras ataque a Irán

Oleada de suspensión de vuelos a Oriente Medio tras ataque a Irán

El ataque de EE. UU. e Israel contra Irán provocó el cierre del espacio aéreo en varios países y la cancelación masiva de vuelos, afectando rutas clave y a miles de pasajeros en tránsito global.

