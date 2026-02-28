En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Mundo  / EE.UU. ataca a Irán EN VIVO: escalada del conflicto en medio oriente
EN VIVO

EE.UU. ataca a Irán EN VIVO: escalada del conflicto en medio oriente

Según Trump el objetivo central es “defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní”

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
Ataque de EE.UU. a Irán
Ataque de EE.UU. a Irán
EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado el inicio de ataques “de gran envergadura” contra Irán, en una escalada directa contra la república islámica. En un mensaje en video desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que la ofensiva busca golpear la industria de misiles iraní y “reducir a nada” su Marina, bajo el argumento de eliminar riesgos que, según afirmó, representan una amenaza inmediata para su país.

Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina”, declaró Trump, al insistir en que el objetivo central es “defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní”. El presidente sostuvo que Teherán rechazó en semanas recientes todas las oportunidades para frenar su programa nuclear y lo acusó de intentar reconstruirlo, además de desarrollar misiles de largo alcance con capacidad de alcanzar territorio estadounidense.

En un mensaje directo a la población iraní, el mandatario pidió “permanecer a resguardo” ante el riesgo de bombardeos y afirmó que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”. A los mandos militares, incluidos los Guardianes de la Revolución, les ofreció “inmunidad total” si depongan las armas; de lo contrario, advirtió, enfrentarán una “muerte segura”, en medio de una nueva fase de alta tensión entre Washington y Teherán.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 28 de feb, 2026
REFRESCAR
  • 08:34 a. m.

    El número de estudiantes muertas en el ataque a una escuela primaria para niñas en la ciudad iraní de Minab ha llegado a 57.

  • 08:14 a. m.

    Un video muestra un dron iraní Shahed-136 atacando directamente un objetivo en la base naval estadounidense en Bahréin; las defensas aéreas no lograron interceptar el avión no tripulado.

  • 08:11 a. m.

    Se han registrado ataques con misiles iraníes en:

    • Israel
    • Arabia Saudita
    • Qatar
    • Emiratos Árabes Unidos
    • Bahréin
    • Kuwait
    • Irak
    • Jordania
  • 08:10 a. m.

    El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró:

    "La guerra de Netanyahu y Trump contra Irán es totalmente no provocada, ilegal e ilegítima. Trump ha convertido 'Estados Unidos Primero' en 'Israel Primero', lo que siempre significa 'Estados Unidos Último'. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas están preparadas para este día y enseñarán a los agresores la lección que merecen".

  • 08:09 a. m.

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado el estado de emergencia en todo el país y ha advertido a la población sobre los misiles iraníes y los ataques con drones. Además, Israel ha prohibido a los ciudadanos reunirse y ha ordenado el cierre de escuelas y lugares de trabajo; también ha trasladado a pacientes de algunos hospitales a instalaciones subterráneas.

  • 08:08 a. m.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha hecho llamadas telefónicas con homólogos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak, advirtiendo que Irán utilizará "todas sus capacidades defensivas y militares bajo el derecho legítimo de autodefensa".

  • 08:08 a. m.

    En el mercado de Molavi de Teherán, los iraníes están celebrando mientras los ataques estadounidenses e israelíes golpean objetivos del régimen islámico.

  • 08:03 a. m.

    Asciende a 40 la cifra de muertos en la escuela del sur de Irán alcanzada por Israel y Estados Unidos, según Teherán.

  • 08:01 a. m.

    Irán presuntamente anunció el lanzamiento de decenas de drones de ataque contra Israel. En un comunicado, describió el hecho como la primera operación ofensiva extensa con drones contra objetivos específicos en los territorios ocupados y contra los intereses del régimen sionista."

    "De ser cierto, se espera que los drones tarden varias horas en llegar a Israel. En ataques similares anteriores, la mayoría de estos aparatos fueron interceptados por aviones de combate antes de alcanzar las fronteras israelíes.

  • 07:59 a. m.

    Aerolíneas con vuelos cancelados a Oriente Medio

    • Air France
    • Air India
    • British Airways
    • Iberia Express
    • IndiGo (Se escribe sin tilde por ser nombre comercial internacional)
    • Aerolíneas japonesas (JAL / ANA)
    • LOT Polish Airlines
    • Lufthansa
    • Norwegian Air
    • Turkish Airlines (O "Aerolíneas Turcas")
    • Virgin Atlantic
    • Qatar Airways
    • Air Algérie (Mantiene tilde del francés)
    • Aerolíneas escandinavas (SAS)
    • Wizz Air
    • Pegasus Airlines
    • ITA Airways

    Reporte de seguridad en la región:

    "Italia confirma que un misil iraní alcanzó una base aérea utilizada por sus fuerzas en Kuwait."

  • 07:56 a. m.

    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que el nombre de la operación militar junto a EE. UU. contra Irán es "Rugido del León", en un videocomunicado difundido por su oficina.

    "Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación 'Rugido del León', requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza", dijo el mandatario.

    En el comunicado, Netanyahu llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen.

  • 07:52 a. m.

    "Hay una operación a gran escala en marcha para aniquilar al régimen iraní". El presidente Donald Trump anunció esta madrugada una operación militar "masiva" en contra del régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad