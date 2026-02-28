EE.UU. ataca a Irán EN VIVO: escalada del conflicto en medio oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado el inicio de ataques “de gran envergadura” contra Irán, en una escalada directa contra la república islámica. En un mensaje en video desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que la ofensiva busca golpear la industria de misiles iraní y “reducir a nada” su Marina, bajo el argumento de eliminar riesgos que, según afirmó, representan una amenaza inmediata para su país.

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina”, declaró Trump, al insistir en que el objetivo central es “defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní”. El presidente sostuvo que Teherán rechazó en semanas recientes todas las oportunidades para frenar su programa nuclear y lo acusó de intentar reconstruirlo, además de desarrollar misiles de largo alcance con capacidad de alcanzar territorio estadounidense.

En un mensaje directo a la población iraní, el mandatario pidió “permanecer a resguardo” ante el riesgo de bombardeos y afirmó que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”. A los mandos militares, incluidos los Guardianes de la Revolución, les ofreció “inmunidad total” si depongan las armas; de lo contrario, advirtió, enfrentarán una “muerte segura”, en medio de una nueva fase de alta tensión entre Washington y Teherán.