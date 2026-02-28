En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Gobierno expide decreto con restricciones para las elecciones del 8 de marzo

Gobierno expide decreto con restricciones para las elecciones del 8 de marzo

La medida ordena que las reuniones políticas solo se realicen en recintos cerrados entre el lunes 2 y el lunes 9 de marzo.

