Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, en especial en el departamento de Antioquia, donde miles de apostadores siguen de cerca cada resultado con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 28 de febrero de 2026 es el 4813 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 4813

Dos últimas cifras: 13

Tres últimas cifras: 813

La quinta: 0

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez realizado el sorteo, los resultados se difunden por medio de canales oficiales y puntos autorizados, lo que facilita su consulta inmediata.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias de juego. Cada opción cuenta con probabilidades y premios específicos según el nivel de acierto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio, presentando la documentación correspondiente.



Documentos básicos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su sorteo diario, múltiples formas de apostar y procedimientos claros para el pago de premios, el Paisita Día continúa siendo uno de los chances más confiables y seguidos por los apostadores en Colombia.

