Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, en especial en el departamento de Antioquia, donde miles de apostadores siguen de cerca cada resultado con la esperanza de acertar el número ganador.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 28 de febrero de 2026 es el 4813 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.
Los horarios oficiales son:
Una vez realizado el sorteo, los resultados se difunden por medio de canales oficiales y puntos autorizados, lo que facilita su consulta inmediata.
El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias de juego. Cada opción cuenta con probabilidades y premios específicos según el nivel de acierto.
Las principales modalidades son:
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio, presentando la documentación correspondiente.
Documentos básicos requeridos:
Requisitos adicionales según el valor del premio:
Con su sorteo diario, múltiples formas de apostar y procedimientos claros para el pago de premios, el Paisita Día continúa siendo uno de los chances más confiables y seguidos por los apostadores en Colombia.