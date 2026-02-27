Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de apostadores revisan diariamente los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 27 de febrero de 2026 es el 5069 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad en la realización y publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite consultar el resultado el mismo día de la apuesta.
Los horarios oficiales son:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de puntos autorizados y canales oficiales para facilitar su consulta.
El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Las principales modalidades son:
Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades de acierto y montos de premio según el nivel de precisión.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado con la documentación requerida para iniciar el proceso de reclamación.
Documentos básicos:
Requisitos adicionales según el valor del premio:
Gracias a su frecuencia diaria, múltiples modalidades y procesos claros para el pago de premios, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más confiables y seguidos por los apostadores en Colombia.