Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 27 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de apostadores revisan diariamente los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.



Número ganador del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 27 de febrero de 2026 es el 5069 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 5069

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 069

La quinta: 5

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad en la realización y publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite consultar el resultado el mismo día de la apuesta.

Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de puntos autorizados y canales oficiales para facilitar su consulta.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades de acierto y montos de premio según el nivel de precisión.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado con la documentación requerida para iniciar el proceso de reclamación.



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a su frecuencia diaria, múltiples modalidades y procesos claros para el pago de premios, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más confiables y seguidos por los apostadores en Colombia.