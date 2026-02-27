En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alcaldía de Barranquilla propone administración mixta con Aerocivil de aeropuerto Ernesto Cortissoz

Alcaldía de Barranquilla propone administración mixta con Aerocivil de aeropuerto Ernesto Cortissoz

El alcalde Alejandro Char manifestó que son muchos los turistas que sufren a su llegada a Barranquilla.

Alejandro Char.png
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, solicita la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

