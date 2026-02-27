Alcaldía de Barranquilla propone administración mixta con Aerocivil de aeropuerto Ernesto Cortissoz

“Nada funciona bien, todo lo hacen mal”, fue la más reciente crítica que hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, este viernes contra la Aeronáutica Civil por los pocos avances que se tienen en sus obras de mantenimiento y modernización.

Debido a las demoras para recibir una respuesta a la carta del Distrito, en el que se postulan desde el año anterior para tomar el control de esta terminal aérea, ahora Char pidió tener en cuenta una operación mixta. Es decir, administrado entre ambos.

“Ojalá se lo entreguen a la ciudad porque ese aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra dice que no es similar. Los ministros del Gobierno Nacional no lo hacen bien. No es algo de ahora, es desde hace muchos años atrás. Lo hacen muy mal”, dijo inicialmente.

“Hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente, a los que vienen a visitar a Barranquilla por el Malecón, por el Carnaval o por la selección Colombia. Llegan al aeropuerto y dicen que es horrible. La gente cargando maletas, los abuelitos, las señoras, las mamás con los niños. Nada funciona. Nosotros les estamos diciendo que lo entreguen, que acá sabemos hacer las cosas”, agregó.



De hecho, la gerente de ciudad, Ana María Eljure, ya había asegurado a Blu Radio que hicieron una visita recientemente en la que verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos.

"Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.

Las declaraciones del alcalde Alejandro Char fueron dichas en medio de la entrega de obras de renovación de la sede Colsamiro de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).

Allí con una inversión inicial de 11 mil millones de pesos, fueron renovadas la oficina de vicerrectoría, sala de profesores, oficinas administrativas, biblioteca, enfermería y al menos cinco aulas.

El proyecto tiene como objetivo renovar las tres sedes de esta institución con una inversión total de 26.000 millones de pesos.