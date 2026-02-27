Denis Silva alerta traslados masivos en EPS: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 27 de febrero de 2026:



Denis Silva, vocero de Pacientes colombia , habló del decreto que obligará nuevos masivos traslados de pacientes a EPS.

, habló del decreto que obligará nuevos masivos traslados de pacientes a EPS. Felipe Mariño, Director de Bogotá Cómo Vamos , se refirió al incremento de los casos bajo la modalidad de paseo millonario.

, se refirió al incremento de los casos bajo la modalidad de paseo millonario. Armando Novoa, líder negociador del Gobierno con la Segunda Marquetalia, explicó la resolución que expidió el Gobierno en la que define el tratamiento jurídico para integrantes de la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Escuche el programa completo aquí: