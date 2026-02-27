No será una zona de impunidad: Novoa por lugar de tránsito a la vida civil de Ejército Bolivariano

El Gobierno Nacional, mediante resolución presidencial, ha formalizado la creación de una Zona de Ubicación Temporal (SUT) en el municipio de Valle del Huamués, departamento de Putumayo, destinada al tránsito a la vida civil de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Este grupo, descrito como una disidencia que se separó de la Segunda Marquetalia a finales de 2024, tendrá un plazo inicial de 10 meses para completar este proceso.

El magistrado y negociador del Gobierno, Armando Novoa, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que este espacio es fundamental para materializar los avances logrados en la mesa de diálogos, que incluyen la destrucción previa de 15 toneladas de explosivos y una reducción de homicidios en Nariño y Putumayo.

Según Novoa, el ingreso a la zona tiene reglas estrictas:



“Las armas se dejan al momento de ingresar. Esas armas se entregan a un mecanismo de monitoreo y verificación que procederá a la destrucción inmediata de las mismas”.

El funcionario fue enfático en que este lugar no debe confundirse con modelos de negociación del pasado.

“No habrá ni zonas de despeje ni lugares ocupados por estos grupos en armas. Los miembros de la coordinadora entrarán sin armas, sin uniformes y no será una zona de impunidad”, aseguró Novoa, aclarando que la suspensión de órdenes de captura solo se mantiene si no se cometen nuevos delitos.

Publicidad

La zona de ubicación se establecerá en una finca de propiedad privada, por la cual el Estado pagará un contrato de arrendamiento. La seguridad externa estará a cargo de la Fuerza Pública, mientras que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA será el ente encargado de verificar la entrega y destrucción del armamento.

En esta fase inicial, se espera el ingreso de 200 integrantes de la estructura, repartidos equitativamente: 100 en Putumayo y 100 en una zona similar que se creará próximamente en el departamento de Nariño.

Aunque inteligencia militar estima que el grupo cuenta con unos 2.000 miembros (incluyendo redes de apoyo), este primer paso es considerado por el Gobierno como la "noticia del día" para la paz en la región.

Publicidad

Finalmente, ante la cercanía de las elecciones del 8 de marzo, Novoa destacó la firma del Acuerdo número 13, mediante el cual el grupo armado se compromete a no afectar el proceso democrático ni el proselitismo electoral.

“El grupo armado no afectará el proceso electoral, permitirá la libre circulación de candidatos y el proselitismo. Facilitará que el proceso electoral pueda desarrollarse de manera libre”, afirmó el negociador.

Escuche la entrevista aquí: