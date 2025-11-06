Defensoría lanza alerta por nueva guerra entre el ELN y la Segunda Marquetalia en Vichada

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 015 de 2025 ante el aumento de la violencia en Vichada, provocado por los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos grupos rompieron su alianza en agosto de este año, tras dos años de cooperación, y hoy se disputan el control de rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de oro y coltán.

La alerta se focaliza en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, donde la Defensoría advierte riesgos graves de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El documento señala que la confrontación ha derivado en asesinatos, confinamientos, desplazamientos masivos e incluso uso de drones con explosivos en operaciones armadas.

La entidad también alertó sobre la instrumentalización de la población civil en labores logísticas y de apoyo forzado, así como el riesgo de que otros grupos ilegales, entre ellos el Nuevo Estado Mayor Central (EMC), el ERPAC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se involucren en la disputa, lo que podría agravar la situación.

La Defensoría formuló 18 recomendaciones urgentes dirigidas al Ministerio del Interior, los ministerios de Defensa y Minas, la Gobernación del Vichada, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y la UNP, entre otras instituciones. Pidió una respuesta rápida y coordinada para proteger a las comunidades rurales e indígenas más afectadas por la violencia.



Finalmente, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional a priorizar la seguridad humana, fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de líderes sociales, comunidades étnicas y mujeres, principales víctimas del recrudecimiento del conflicto.