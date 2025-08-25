Una madrugada de tensión se vivió en Puerto Carreño, capital del Vichada, cuando la Armada, tropas de Ejército, la Fuerza Aeroespacial y unidades del Gaula, en coordinación con la Fiscalía, irrumpieron en una finca ubicada en las afueras del municipio. La operación, planeada con información de inteligencia, terminó con la captura de dos hombres señalados de pertenecer al ELN.

Según las autoridades, el lugar funcionaba como centro de acopio de estupefacientes. Al momento del allanamiento, los uniformados encontraron un cargamento de droga, varias municiones y equipos de comunicación que, al parecer, eran usados para coordinar el transporte y la distribución del material.

Golpe al ELN en Vichada: dos capturados y un laboratorio de drogas desmantelado Foto: suministrada

Los dos capturados, ambos de nacionalidad colombiana, estarían vinculados al frente ‘José Daniel Pérez Carrero’ del ELN. Uno de ellos tenía orden de captura vigente y, de acuerdo con las investigaciones, se encargaba de dinamizar acciones delictivas en la zona urbana de Puerto Carreño, especialmente contra miembros de la Fuerza Pública.

La finca, ubicada en un punto estratégico cercano al río Orinoco, habría sido escogida por la guerrilla como sitio seguro para ocultar droga y coordinar envíos ilegales. Los investigadores señalan que los detenidos cumplían un rol clave en la logística del grupo armado: desde el transporte del material hasta el control de rutas fluviales.

Los hombres fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y presentados ante la Fiscalía junto con el material incautado. Ahora enfrentarán un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico, porte ilegal de armas y pertenencia a un grupo armado organizado.

Con este operativo, las autoridades buscan cortar las líneas de financiamiento del ELN en la región. El brigadier general Rafael Olaya Quintero, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, aseguró que continuarán las operaciones conjuntas para “golpear a las estructuras que pretenden desestabilizar la seguridad en el Vichada” y garantizar tranquilidad a las comunidades que habitan en esta zona fronteriza.