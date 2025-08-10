Cayó en Bogotá cabecilla financiero del ELN prófugo en Nariño: se escondía en Barrios Unidos

En una operación conjunta del Ejército y la Fiscalía fue capturado en Bogotá alias ‘Bayron’, señalado como segundo cabecilla de finanzas de la compañía ‘Jaime Toño Obando’, perteneciente al ELN, estructura Comuneros del Sur. El operativo se desarrolló en la localidad de Barrios Unidos como parte del Plan Ayacucho Plus.

La captura fue posible gracias a labores de inteligencia militar y seguimiento judicial adelantadas durante varios meses por tropas del Gaula Militar Cundinamarca y funcionarios del CTI de la Fiscalía. Según las autoridades, el capturado había llegado a la capital del país para evadir el accionar judicial en Nariño, donde era requerido por múltiples delitos.

Alias ‘Bayron’, con más de 16 años de trayectoria en el ELN, es investigado por terrorismo, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y homicidio. Además, se le atribuye un papel clave en la financiación de las actividades criminales de la estructura Comuneros del Sur.

Las autoridades aseguraron que con esta captura se da un golpe significativo a las operaciones ilegales del ELN en el sur del país, debilitando sus fuentes de financiación y capacidad delictiva. “Este resultado ratifica nuestro compromiso con la defensa de la legalidad y la seguridad de todos los colombianos”, afirmó el Ejército.