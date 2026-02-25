Descubren depósito de explosivos del ELN en Bogotá: tenían piezas para fabricar más de 70 artefactos

En un operativo conjunto adelantado en la localidad de Usme, las autoridades descubrieron un depósito clandestino destinado a la fabricación artesanal de artefactos explosivos improvisados (AEI). La diligencia de registro y allanamiento fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Dijín, con apoyo de la Fiscalía, el Gaula Militar y cooperación internacional de la DEA.

Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y se incautó un amplio arsenal de piezas y materiales utilizados para la elaboración de explosivos. Entre los elementos hallados se encuentran cuerpos cilíndricos y granadas de 60 mm; un lanzagranadas artesanal calibre 40 mm; 897 cartuchos calibre 5.56 mm; y componentes para ensamblar sistemas tipo MGL, además de partes de armas de fuego.

Las autoridades también encontraron cerca de un kilo de pólvora negra y aproximadamente cinco kilos de insumos químicos para mezclas explosivas, que aún están en proceso de análisis pericial. Según fuentes de inteligencia, con las piezas incautadas se podrían ensamblar más de 70 artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con información preliminar obtenida por fuente humana, el material estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas en Bogotá, especialmente durante la jornada electoral prevista para el próximo 8 de marzo. Las investigaciones señalan como responsable al Frente de Guerra Urbano del ELN, estructura que opera mediante redes milicianas en entornos urbanos.



Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las indagaciones para establecer la red logística detrás del depósito clandestino y determinar el alcance real de los posibles planes que, según las autoridades, fueron neutralizados de manera oportuna.