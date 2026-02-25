Polémica por decreto del Gobierno sobre pensiones: Mañanas Blu, miércoles, 25 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 25 de febrero de 2026:



Ándres Velasco, presidente de Asofondos , habló del borrador de decreto para trasladar parte de la plata de fondos privados a Colpensiones.

, habló del borrador de decreto para trasladar parte de la plata de fondos privados a Colpensiones. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen , se refirió de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica.

, se refirió de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica. El padre Diego Jaramillo, presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios , habló de la denuncia por el uso de su imagen con Inteligencia Artificial para vender colágeno.

, habló de la denuncia por el uso de su imagen con Inteligencia Artificial para vender colágeno. Sandra Muñoz, viceministra de Trabajo , comentó sobre la orden de cierre provisional de cuatro áreas en la planta en Sopó de Alpina tras una inspección.

, comentó sobre la orden de cierre provisional de cuatro áreas en la planta en Sopó de Alpina tras una inspección. Paula Cortés, presidenta de Anato , habló del crecimiento del turismo en Colombia.

, habló del crecimiento del turismo en Colombia. César Buitrago, alcalde de San Luis, Antioquia, se refirió sobre el cierre en la vía Medellín.

Escuche el programa completo aquí: